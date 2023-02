Meia tonelada de cocaína que vinha para o Pará é apreendida no Mato Grosso

Um paraense foi preso no último domingo, 26, no Aeroporto Municipal Presidente João Batista Figueiredo, situado em Sinop, no estado do Mato Grosso (MT), suspeito de tráfico de drogas. Ele pilotava uma aeronave que levava 472kg de cocaína e vinha em direção ao Pará. As informações são de O Estado Net.

O homem foi identificado como Felipe Pacheco, natural de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A sua identidade foi revelada pela Folha do Progresso. A prisão aconteceu quando ele reabastecia uma aeronave modelo Cesnna 182, que transportava quase meia tonelada de cocaína.

Após monitoramento, os agentes federais e os policiais militares montaram vigilância no aeroporto até a chegada da aeronave. Segundo tenente Fernando Cunegundes, da Polícia Militar de Mato Grosso, a droga é proveniente de países que fazem fronteira com o Brasil e foi carregada no avião, no Mato Grosso, com destino ao Pará.

Essa é uma das maiores apreensões feitas, nos últimos meses, no norte do Mato Grosso e está avaliada em mais de 12 milhões de reais. A droga, que estava dividida em 14 fardos, foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal, bem como o piloto, que segue preso. O piloto informou que receberia 100 mil reais pelo transporte da cocaína até o Pará.