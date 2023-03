Paraense é presa em aeroporto de Recife transportando 'supermaconha' em pote de sorvete

Uma paraense, natural de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi presa em flagrante, na última quinta-feira (23), no Aeroporto Internacional de Guararapes - Gilberto Freyre, em Recife (PE). Ela transportava mais de 8 kg de skunk, substância considerada uma “supermaconha”, em quatro potes de sorvete.

A apreensão ocorreu durante fiscalização da Polícia Federal, com o objetivo de reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, e outros crimes cometidos no aeroporto. A mulher levantou suspeita após o aparelho de raio X identificar concentração de substância orgânica em uma caixa de isopor despachada pela acusada, no voo que partiu de Manaus (AM) para a capital pernambucana. Após a bagagem ser aberta, a droga foi encontrada. A suspeita não possuía antecedentes criminais.

Após o flagrante, a mulher foi conduzida à sede da Polícia Federal, onde foi autuada por crime de tráfico interestadual de drogas. No interrogatório, a paraense informou que receberia a quantia de R$ 1 mil para transportar a droga e que pegou a mala já pronta com a maconha nos potes de sorvete. Ela não deu detalhes de quem havia lhe repassado. Disse, também, que aceitou o “serviço” porque estava desempregada e precisando do dinheiro.

Caso condenada, ela poderá cumprir pena de 5 a 15 anos de reclusão. A presa será enviada para audiência de custódia e, se confirmada a prisão preventiva, será levada para a Colônia Penal Feminina, em Recife, ficando à disposição da Justiça de Pernambuco. Caso contrário, responderá ao processo em liberdade.