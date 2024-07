Paraense de Paragominas é preso com cocaína no estômago no Aeroporto do Recife

Duas pessoas, entre elas um paraense de Paragominas, foram presas em flagrante no Aeroporto Internacional do Recife (PE) na segunda-feira (22), após tentarem embarcar para Europa com 214 cápsulas de cocaína dentro do estômago, somando um total de 2,6 quilos da droga.

Após o flagrante, a dupla foi encaminhada a um hospital pela Polícia Federal para retirada do entorpecente dos corpos. A PF não divulgou a identidade dos detidos. Segundo a PF, as prisões aconteceram por volta das 22h, durante o trabalho de fiscalização de rotina no aeroporto internacional.

Em nota sobre esse caso, a PF informou que os presos, uma mulher de 32 anos, natural de Fortaleza (CE), e um homem de 21 anos, natural de Paragominas, foram abordados no setor de imigração no momento em que tentavam embarcar para Lisboa, Portugal.

A dupla tentou se passar por um casal e disse que ia passar lua de mel na capital portuguesa, no entanto, os agentes desconfiaram após inconsistências na fala dos dois.

Após o interrogatório, os dois confessaram que levavam a droga no estômago. Ao todo, havia 114 cápsulas de cocaína no corpo da mulher, e 100 no organismo do homem.

Cada cápsula encontrada possui 12 gramas de cocaína e havia um alto risco de rompimento no estômago, o que poderia causar uma overdose capaz de levar à morte;

A dupla relatou que o destino da cocaína seria a Inglaterra, mas não contou detalhes de quem havia repassado o entorpecente e a quem entregaria a droga.

Por causa desse risco de overdose, os presos foram levados a um hospital no Recife para expelir as cápsulas do corpo e em seguida foram conduzidos a sede da Polícia Federal, onde vão passar por audiência de custódia.

A PF também informou que ambos foram autuados por tráfico internacional de drogas e, caso sejam condenados, podem pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.