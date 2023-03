Paraense de 86 anos é resgatado após três dias perdido em mata fechada

Um homem de 86 anos foi resgatado após passar três dias perdido em área de mata, na última quinta-feira (2), em Santo Antônio do Tauá, a 70 km de Belém. Os bombeiros atenderam à vítima, que estava bastante debilitada, e a entregaram aos familiares.

De acordo com a família do idoso, ele havia entrado em uma área de plantação de bananas no dia 28 de fevereiro e não tinha sido mais visto.

Para resgatá-lo, a guarnição de Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), unidade subordinada ao Comando de Missões Especiais (CME), foi acionada para realizar a missão de buscas comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA). Eles coletaram objetos com o “cheiro” do idoso desaparecido e apresentaram ao cão de faro Odin.

Os agentes levaram o animal para realizar uma ronda nas localidades próximas, e o homem foi localizado em uma mata fechada. A guarnição o entregou para a família.