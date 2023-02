Cadela localiza idoso que estava desaparecido em São Francisco do Pará

​Uma cadela, que atende pelo nome de “Chorrinha”, foi fundamental para a localização de um idoso de 82 anos, que estava desaparecido há seis dias na vila Maraton, em São Francisco do Pará, nordeste do estado. O homem, encontrado nesta quarta-feira (8), teria Alzheimer e estava perdido em uma área de mata na zona rural do município.

Testemunhas relataram que a cadela de um vizinho começou a latir bastante. O barulho, vindo da área de mata, chamou atenção de moradores da área, que saíram para verificar o que estava acontecendo e acabaram fazendo o resgate do idoso.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que moradores da área vibram com a localização do idoso. Ele foi levado para receber atendimento médico. Seu estado de saúde não foi informado.​​

Familiares do homem de 82 anos relataram que já faziam buscas pelo idoso há dias. Um Boletim de Ocorrência (BO) havia sido registrado na Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também passou a fazer procura pelo homem.

A Polícia Civil informou que desde o registro do caso, na Delegacia de São Francisco do Pará, no último dia 3, diligências estavam sendo feitas para localizar o idoso.