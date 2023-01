Vira-lata caramelo ajuda bombeiros a localizar tutor idoso perdido na mata

Um vira-lata caramelo virou um dos heróis do salvamento de um idoso, de 82 anos, que estava perdido há quase 24 horas em uma área de mata no município de Ipatinga, em Minas Gerais, na tarde do último sábado (28). As informações são do Jornal Extra.

Os latidos do cachorro, animal de estimação do idoso, foi fundamental para que os homens do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pudessem localizá-lo. De acordo com familiares da vítima, ele teria saído de casa para passear com o cachorro na sexta-feira (27) e não foi mais visto.

Em nota, a corporação informou que durante as buscas, os bombeiros ouviram os latidos do animal que estava junto do dono. "A vítima se encontrava deitada no solo, em local de difícil acesso pela mata fechada, consciente, e informou ter se perdido".

Os militares ofereceram água e comida. O idoso foi conduzido ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde foi acompanhado pela filha.