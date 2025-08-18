Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Uma jovem paraense, de 24 anos, foi morta a tiros, na tarde deste domingo (17), em Verdes Campos, município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Natural de Belém, a vítima foi identificada como Jacira Gonçalves. Segundo a Polícia, em informação divulgada pelos portais de notícias da região, o suspeito do crime é o ex-namorado dela. Ele fugiu.

Segundo essas primeiras informações, o suspeito estava no pesqueiro quando Jacira chegou com alguns amigos. Ele teria dito que tinha um presente para ela e pediu para que ela fosse buscar, mas ela disse não.

Ele, então, foi no carro e pegou um caixa. Ao voltar, disse que estava com um presente para ela. E, neste momento, sacou a arma e deu vários em Jacira, baleada na cabeça, no rosto e perto boca. Ela morreu no local. Jacira tinha medida protetiva contra o ex-marido.

Em nota, a Polícia Civil de Mato Grosso confirma a ocorrência de feminicídio em uma pesqueiro, próximo a BR 163, em Sorriso. No local, os policiais encontraram a vítima alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo seu ex-companheiro, 31 anos, que fugiu em um veículo Fox preto.

Segundo informações, a vítima estava no pesqueiro com uma amiga, quando o suspeito compareceu no local para lhe entregar um presente. A vítima, que possuía medidas protetivas de urgência, se recusou a sair do local para encontrar o ex-companheiro. Em determinado momento, o suspeito foi até a vítima com uma caixa nas mãos (aparentando ser um presente), momento em que tirou da caixa uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos contra a vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado.