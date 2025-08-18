Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Jacira Gonçalves nasceu em Belém e tinha medida protetiva contra o ex-marido

O Liberal
fonte

A paraense Jacira Gonçalves foi morta a tiros, na tarde deste domingo (17), em Verdes Campos, município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no Mato Grosso (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem paraense, de 24 anos, foi morta a tiros, na tarde deste domingo (17), em Verdes Campos, município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Natural de Belém, a vítima foi identificada como Jacira Gonçalves. Segundo a Polícia, em informação divulgada pelos portais de notícias da região, o suspeito do crime é o ex-namorado dela. Ele fugiu.

Segundo essas primeiras informações, o suspeito estava no pesqueiro quando Jacira chegou com alguns amigos. Ele teria dito que tinha um presente para ela e pediu para que ela fosse buscar, mas ela disse não.

VEJA MAIS:

image Paraense é morta a tiros por ex-marido na frente do filho de sete anos, no Espírito Santo
A criança foi testemunha do caso e informou o assassinato da mãe aos familiares no Pará

image Mulher atacada a tiros morre após duas semanas internada em hospital de Tucuruí
Identificada apenas como Eliane, a jovem estava com uma bala alojada no pescoço e teve uma parada cardíaca nesta sexta-feira (27)

Ele, então, foi no carro e pegou um caixa. Ao voltar, disse que estava com um presente para ela. E, neste momento, sacou a arma e deu vários em Jacira, baleada na cabeça, no rosto e perto boca. Ela morreu no local. Jacira tinha medida protetiva contra o ex-marido.

Em nota, a Polícia Civil de Mato Grosso confirma a ocorrência de feminicídio em uma pesqueiro, próximo a BR 163, em Sorriso. No local, os policiais encontraram a vítima alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo seu ex-companheiro, 31 anos, que fugiu em um veículo Fox preto.

Segundo informações, a vítima estava no pesqueiro com uma amiga, quando o suspeito compareceu no local para lhe entregar um presente. A vítima, que possuía medidas protetivas de urgência, se recusou a sair do local para encontrar o ex-companheiro. Em determinado momento, o suspeito foi até a vítima com uma caixa nas mãos (aparentando ser um presente), momento em que tirou da caixa uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos contra a vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado.  

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paraense de 24 anos é morta a tiros em mato grosso

jacira gonçalves

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO DE DROGAS

‘Caverinha’ é preso suspeito de esconder drogas enterradas em quintal na cidade de Portel

O investigado foi detido com oxi, cocaína e maconha na noite de domingo (17)

18.08.25 12h43

HOMICÍDIO

Homem é morto ao ser esfaqueado em via pública de Barcarena

O crime ocorreu no bairro São Francisco, quando a vítima teria sido atacada por dois homens

18.08.25 11h44

VIOLÊNCIA

Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

18.08.25 10h54

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a pauladas e facadas em Ulianópolis; dois suspeitos são presos

O caso foi registrado na Vila Areia Branca, zona rural do município

18.08.25 10h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

AGRESSÃO

Agressão em academia de Ananindeua: jovem é golpeado na cabeça com barra de ferro por outro aluno

A Polícia Civil informa que a equipe da Seccional do Paar apura o caso

18.08.25 7h53

FEMINICÍDIO

Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Jacira Gonçalves nasceu em Belém e tinha medida protetiva contra o ex-marido

18.08.25 8h22

POLÍCIA 

Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade a mulher foi levada

17.08.25 17h02

VIOLÊNCIA

Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

18.08.25 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda