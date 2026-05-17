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Polícia

Pará registra o abril menos violento em 16 anos e consolida 8º ano consecutivo de queda nos crimes

Primeiro mês da gestão da governadora Hana Ghassan registrou o menor número de Crimes Violentos Letais Intencionais para o período, desde 2010

O Liberal

O Pará registrou em 2026 o mês de abril com o menor número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) dos últimos 16 anos. Os registros do mês (30 dias) consolidam o oitavo ano consecutivo de redução da violência letal no Estado, aponta balanço da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O resultado reflete o bom desempenho da segurança pública no primeiro mês da gestão da governadora Hana Ghassan, que tem priorizado, desde seus primeiros atos de governo, investimentos em estrutura, tecnologia e fortalecimento das forças com novos agentes de segurança pública.

De acordo com dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) da Segup, abril de 2026 encerrou com 131 casos de CVLI, o menor número já registrado para o mês desde 2010. Os Crimes Violentos Letais Intencionais englobam homicídios, feminicídios, latrocínios e os registros de lesão corporal seguida de morte.

Na comparação da série histórica, a redução é de 54,5%, em relação a abril de 2010, quando foram contabilizados 288 casos. O comparativo com 2018, ano que registrou o pior mês de abril da série, com 415 ocorrências, mostra uma redução ainda maior, de 68,4% - apontando a melhora nos registros a partir da implantação de novas políticas para a segurança no Estado do Pará, a partir de 2019.

Essa semana, durante agenda que marcou a entrega da obra do novo Centro de Reabilitação da Polícia Militar do Pará, em Belém, a governadora do Pará, Hana Ghassan, reiterou que "há uma redução contínua" nos índices de criminalidade no Estado, e que o balanço do mês de abril representou isso mais uma vez.

"Tivemos redução de crimes violentos, de furtos, de roubos, além de duas grandes operações este mês: a Operação Fim de Linha, com a apreensão de armas, de drogas e prisões de foragidos, e a Operação Escudo Feminino, de combate à violência contra a mulher. Essa atuação da segurança pública de nosso Estado tem trazido resultados imediatos para a população viver com tranquilidade, que é a nossa meta. E vamos avançar, porque não estamos satisfeitos. Mas já é muito bom ver que há uma redução contínua, e que vamos continuar e avançar, cada vez mais, porque a minha missão é acelerar os avanços no Pará”, avaliou a governadora.

“Os investimentos em segurança pública perpassam todas as áreas do nosso Estado, para que as pessoas possam ter saúde, educação, segurança jurídica, emprego e renda. Precisamos de segurança pública. Esse é um dos pilares de meu governo, e a gente investe naquilo que é prioridade. E queremos dar uma mensagem clara: quando as pessoas têm oportunidade, quer seja pela educação, quer seja pelo trabalho, ou pela mão do Estado, ajudando a quem precisa, todos podem ter um futuro. E eu acredito no futuro dos filhos dos paraenses”, reiterou Hana Ghassan.

Taxa de crimes violentos em queda

Entre 2010 e 2018, a taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais do Pará - que é o cálculo da proporção dos registros totais do ano, em comparação com a população do Estado - variou entre 48,19 a 47,81 mortes para cada 100 mil habitantes, a cada ano.

Em 2017, no pior momento da série histórica entre 2010 e 2026 no Estado, esse indicador chegou à taxa de 50,22 mortes para cada 100 mil habitantes. Naquele ano, 4.202 mortes foram incluídas nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais em todo o Pará.

A queda verificada na taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado, de 2010 a 2025, mostra o avanço das políticas de segurança pública no Pará. Entre o ano de 2017 (marcado pelo pior registro, com taxa de CVLI que alcançou 50,22) e o ano de 2025 (quando o indicador recuou à taxa de 21,32 mortes para cada 100 mil habitantes, sendo o menor patamar já registrado em toda a série histórica da Segup), a redução foi de 57,5%. No quadro geral, em comparação entre os registros de 2025 e os de 2010, a redução foi de 56,6%. Naquele ano, a taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) era de 49,19 mortes para cada 100 mil habitantes.

Avanços e segurança como prioridade

Os números de Crimes Violentos Letais Intencionais de abril de 2026 também apontam avanço em relação ao ano passado. Em abril de 2025, o Pará registrou 157 casos de CVLI. Em 2026, foram 26 ocorrências a menos, representando redução de 17% no comparativo direto entre os dois períodos.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Ed-Lin Anselmo, destacou que o resultado reflete a continuidade das políticas públicas implantadas no Pará nos últimos anos, e o fortalecimento das ações integradas em todo o Estado.

“Estamos falando do menor número de crimes letais para um mês de abril, em 16 anos. Esse resultado demonstra que o Pará mantém uma política séria, integrada e permanente de enfrentamento à criminalidade, com investimentos contínuos em inteligência, tecnologia, estrutura e valorização dos nossos agentes de segurança”, avalia o titular da Segup.

Queda histórica no acumulado do ano

A tendência de redução da violência letal no Pará se mantém no acumulado dos quatro primeiros meses de 2026.

Entre janeiro e abril deste ano, o Pará registrou 555 casos de Crimes Violentos Letais Intencionais. No mesmo quadrimestre de 2010, o Estado contabilizou 1.180 ocorrências. A redução nos registros dos quatro primeiros meses do ano de 2026 representa uma queda de 53%, no comparativo com o primeiro quadrimestre de 2010.

Quando comparado ao primeiro quadrimestre de 2018, que registrou 1.436 casos, a queda verificada nos registros de janeiro a abril de 2026 chega a 61,3%.

Já em relação a 2025, quando foram registrados 602 casos de CVLI, entre janeiro e abril, o Pará apresentou redução de 8% nos números da violência letal em 2026.

Segundo o titular da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Delegado André Costa, os dados confirmam que os resultados alcançados pelo Pará na área da segurança pública não são pontuais: eles são o fruto de uma política pública consolidada ao longo dos últimos sete anos.

“A gestão se pautou em três pilares: Inteligência, Investimento e Integração. Buscamos identificar, com rapidez, oportunidades de enfrentamento qualificado à criminalidade violenta, especialmente aos Crimes Violentos Letais Intencionais, como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. As ações integradas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, dentro e fora do Estado, aliadas aos investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitação, fortalecem tanto a prevenção quanto a persecução criminal, garantindo a ordem pública e a paz social”, destaca o delegado André Costa.

Investimentos combatem criminalidade

Desde 2019, o Governo do Pará vem ampliando os investimentos em segurança pública, fortalecendo a estrutura operacional das forças de segurança em todas as regiões do Estado.

Os investimentos incluem aquisição de novas viaturas, armamentos, munições, lanchas rápidas, Bases Fluviais Integradas, equipamentos tecnológicos e sistemas de monitoramento inteligente.

Atualmente, o Pará conta com mais de mil câmeras de videomonitoramento, incluindo equipamentos instalados em totens de segurança, equipados com reconhecimento facial e leitura de placas veiculares, o que amplia a capacidade de prevenção e a resposta rápida às ocorrências.

Além disso, as ações integradas, realizadas ao longo de todo o mês de abril, também contribuíram para reforçar a presença das forças de segurança em todo o Estado - e consolidar o melhor resultado da série histórica para o período no Pará.

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