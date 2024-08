Pai encontra o corpo do próprio filho em Parauapebas

O corpo de Juvane Henrique dos Santos, de 51 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira (21) pelo próprio pai, Raimundo Almeida, no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste paraense. A descoberta ocorreu por volta das 14h45, no quintal da propriedade onde Juvane morava, conhecida como “Chácara 41”.

Segundo informações de moradores da área, Raimundo Almeida encontrou o filho caído no chão, vestindo apenas short e camiseta. A causa da morte ainda não foi revelada.

Após a descoberta, a Polícia Militar foi acionada e se deslocou ao local para preservar a cena até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fez a remoção ao Instituto Médico Legal (IML).​

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte de Juvane. A polícia não forneceu detalhes sobre possíveis marcas de violência no corpo.