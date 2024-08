Corpo de jovem desaparecido é encontrado em área rural de Parauapebas

O corpo de Railson Santana foi encontrado na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (19). O jovem, que estava desaparecido desde a madrugada do sábado (17/8) para o domingo (18), teria perdido o controle da motocicleta que pilotava, saindo da estrada e caindo em uma ribanceira, vindo a parar próximo à cerca de uma fazenda.

Familiares de Railson utilizaram as redes sociais para divulgar fotos do jovem, na esperança de obter informações sobre seu paradeiro. Com a repercussão do caso e buscas sendo feitas, o corpo de Railson foi encontrado por moradores da vila do Rio Branco que, ao perceberem a presença da moto caída em uma área de mata, acionaram a polícia. Ao lado do veículo, estava o corpo do jovem.

De acordo com o relatório policial, testemunhas informaram que Railson havia sido visto pela última vez quando levava sua namorada até a fazenda onde ele morava. Após esse momento, ele não foi ​mais visto.

A Polícia Científica realizou a análise e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil de Parauapebas já iniciou as investigações para determinar as circunstâncias exatas que levaram ao acidente fatal. A hipótese de que Railson tenha perdido o controle da moto é a principal linha de investigação.

Com informações do site Correio de Carajás.