Pai é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra as próprias filhas na ilha do Marajó

Na última quinta-feira (30), equipes das Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante um homem suspeito de estuprar as próprias filhas, duas crianças de 3 e 4 anos de idade, no município de Oeiras do Pará, na ilha do Marajó.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso veio à tona após a mãe das vítimas procurar atendimento médico para as meninas na unidade de saúde fluvial do município, relatando que ambas apresentavam dores. Durante a consulta, a equipe médica constatou que uma das crianças tinha indícios compatíveis com estupro, enquanto a outra apresentava sinais de atos libidinosos.

A mulher então procurou a polícia e denunciou o pai das meninas. Diante da gravidade da denúncia, os agentes iniciaram imediatamente as diligências e se deslocaram até o endereço do suspeito. Ao perceber a aproximação das equipes, ele tentou fugir, mas foi contido e preso.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Oeiras do Pará, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permanece à disposição da Justiça.