Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pai é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra as próprias filhas na ilha do Marajó

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso veio à tona após a mãe das vítimas procurar atendimento médico para as meninas

O Liberal

Na última quinta-feira (30), equipes das Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante um homem suspeito de estuprar as próprias filhas, duas crianças de 3 e 4 anos de idade, no município de Oeiras do Pará, na ilha do Marajó.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso veio à tona após a mãe das vítimas procurar atendimento médico para as meninas na unidade de saúde fluvial do município, relatando que ambas apresentavam dores. Durante a consulta, a equipe médica constatou que uma das crianças tinha indícios compatíveis com estupro, enquanto a outra apresentava sinais de atos libidinosos.

A mulher então procurou a polícia e denunciou o pai das meninas. Diante da gravidade da denúncia, os agentes iniciaram imediatamente as diligências e se deslocaram até o endereço do suspeito. Ao perceber a aproximação das equipes, ele tentou fugir, mas foi contido e preso.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Oeiras do Pará, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão na ilha do marajó

pai preso

estupro de vulnerável

oeiras do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pai é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra as próprias filhas na ilha do Marajó

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso veio à tona após a mãe das vítimas procurar atendimento médico para as meninas

02.11.25 21h14

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por agredir companheira em São Miguel do Guamá

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de São Miguel do Guamá, onde permanece à disposição da Justiça

02.11.25 20h44

TRAGÉDIA

Estudante de radiologia morre em grave acidente em Jacundá; motorista de caminhão foge do local

Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois

02.11.25 19h21

POLÍCIA

Homem é preso por posse irregular de arma de fogo e agressão à mãe em São Domingos do Capim

Antes da chegada da polícia, o homem foi contido pelos próprios moradores da comunidade do Manteiga, zona rural do município

02.11.25 18h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

02.11.25 8h34

POLÍCIA

Grupo suspeito de assalto a garimpo morre em confronto com a PM em Novo Progresso

Quatro suspeitos morreram em troca de tiros e foram apreendidas armas, munições, celulares e equipamentos de acampamento

02.11.25 16h48

POLÍCIA

Ônibus e veículo oficial do Governo Federal sofrem acidente na avenida Almirante Barroso

Carro ficou totalmente destruído, prensado entre ônibus e poste de energia

02.11.25 17h22

INVESTIGAÇÃO

Ananindeua: Professor que tentou beijar a aluna é preso pela Polícia Civil

O educador é suspeito de praticar crimes de assédio e importunação sexual contra alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia

31.10.25 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda