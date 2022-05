Ossada humana com vestígios de execução é encontrada em Belterra

Uma ossada humana foi encontrada por populares na área de mata próximo a comunidade de Pindobal, no município de Belterra, oeste do Pará. Os restos mortais, encontrados no último sábado (14), apresentava ferimento à bala na cabeça, com características de possível execução. A vítima trajava roupas masculinas.

O Instituto de Criminalística da Polícia Científica foi acionado para fazer a remoção do corpo e constatou no exame perinecroscopico uma lesão de entrada e saída por bala no crânio - ‘com características de execução’, apontou o exame.

Ainda de acordo com a polícia científica, a análise preliminar do levantamento de local de crime mostrou que possivelmente a área onde estava o corpo foi só para a desova, na análise inicial, o tiro teria sido disparado em outra localização, ainda não identificada.

Junto com a ossada foram encontradas uma camisa ADJI estampada com desenho de palmeiras (tamanho XXXGG), com uma manga de camisa cor vermelha, similar às que são usadas pelos mototaxistas para proteger do sol; além de uma sandália da marca Coca-Cola, no número 44 e uma bermuda esverdeada.

Caso as roupas sejam reconhecidas, a orientação é que a pessoa se dirija até o IML, localizado na avenida Moaçara, bairro da Floresta, em Santarém.