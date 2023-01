‘Operação Ragnarok’: Polícia Civil prende três envolvidos com tráfico de drogas, em Tailândia

Com o objetivo de combater o crime organizado e o tráfico de drogas no município de Tailândia, no nordeste paraense, a Polícia Civil do Pará deflagrou, na última quarta-feira (18), a segunda fase da operação Ragnarok. Durante a ação, três pessoas envolvidas com o crime foram presas.

As equipes realizaram diligências, campanas e o monitoramento de alvos, que contribuíram para a localização dos presos. Também foi apreendida grande quantidade de drogas, além de aparelhos celulares, valores em espécie e objetos utilizados pelos criminosos para o comércio ilegal de entorpecentes.

Objetos apreendidos (Divulgação / PC)

Os investigados foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, enviados ao sistema prisional. Os envolvidos ficarão à disposição do poder judiciário.