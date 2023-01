Professora suspeita de tráfico e falsidade ideológica é presa dentro de escola em Belém

Uma professora foi presa, nesta quarta-feira (18), dentro de uma escola particular no bairro da Pedreira, em Belém. Identificada como Sergia Brito Almeida, de 38 anos, ela é suspeita de tráfico de drogas e de falsidade ideológica. A abordagem foi feita pela Polícia Militar, que tentou amenizar a presença na unidade educacional que passa por reformas. Ela costumava se apresentar como Jasmym Dias Almeida

Sergia, até então, trabalhava como uma professora acima de qualquer suspeita. Porém, pesava contra ela um mandado de prisão por tráfico de drogas. Nas redes sociais, falava com orgulho da profissão de educadora. Há fotos dela celebrando a formatura em Pedagogia e mostrando o trabalho dela em diferentes escolas.

Assim como na série de TV Breaking Bad, na qual o professor Walter White se torna um chefão do tráfico nos Estados Unidos e conhecido como "Heisenberg", Sergia / Jasmym usava uma alcunha: "Penélope Charmosa".

Por nota, a Polícia Militar informou que "...deu cumprimento a um mandado de prisão contra uma mulher, em razão de sentença penal condenatória contra ela. A prisão ocorreu no local de trabalho da suspeita, no bairro da Pedreira, em Belém. A mulher, que também é apontada por envolvimento com tráfico de drogas, foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis".