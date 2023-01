Acusado de tráfico de drogas morre durante intervenção da PM no nordeste do Pará

Um homem, identificado como Leonildo Ferreira Caldas, morreu durante uma intervenção da Polícia Militar, na tarde da última terça-feira (10), no bairro Nazaré, em Moju, município localizado no nordeste do Pará. Com informações do site Moju News.

O tenente Marcelo Silva afirmou que após as guarnições receberem inúmeras denúncias de que, em uma rua do bairro, haveria venda de drogas. Foi então que as equipes se dirigiram até o local e, quando chegaram lá, teriam sido recebidas a tiros.

VEJA MAIS

Para resguardar a integridade física, os policiais militares reagiram e acabaram atingindo Leonildo, que é conhecido na área pelo apelido “Jocão”. Testemunhas informaram à PM que ele seria morador da vila Soledade, região do alto Moju.

O acusado ainda foi socorrido para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu. Drogas e uma arma foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil em Moju.