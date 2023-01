Militares do 35º Batalhão prendem, em Santarém, suspeito de tráfico de entorpecentes

Militares do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM) prenderam um homem suspeito de tráfico de entorpecentes em Santarém, no oeste do Pará. Com ele, os agentes encontraram dois tabletes de substância semelhante a maconha, embalagens de drogas e uma quantia em dinheiro.

A prisão ocorreu na sexta-feira (6). Os agentes informaram que foram acionados após uma igreja ser arrombada. Eles se deslocaram até o local e encontraram um homem. O suspeito tentou fugir pulando as janelas do imóvel.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem foi alcançado e, com ele, os militares encontraram os dois tabletes de substância semelhante a maconha. Durante as diligências, os policiais apreenderam ainda duas embalagens e dois tabletes do mesmo entorpecente. O material foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

