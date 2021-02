Mulher é presa após ser flagrada com droga nas partes íntimas em Santarém

Uma mulher foi presa em Santarém, no oeste do Pará, após ser flagrada com drogas escondidas no órgão genital. A prisão ocorreu na quinta-feira (11), no bairro Aeroporto Velho. Conhecida pela alcunha de "Ratinha", a acusada estava acompanhada de dois homens em um veículo. O carro foi abordado nas proximidades da prefeitura de Santarém, por levantar suspeitas da guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pela área. Os três foram encaminhados para uma audiência de custódia nesta sexta-feira (12).

Após a abordagem, os policiais deram início à revista dos suspeito. Foi quando uma policial constatou que Ratinha estava com 12 papelotes de cocaína nas partes intimas. Ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com informações da PM, a acusada já é conhecida das autoridades e de populares por praticar pequenos crimes como furto e roubo.

O carro em que o trio estava era utilizado para uso de transporte por aplicativo. A suspeita dos policiais é que Ratinha estivesse entregando as drogas para os homens, que posteriormente iriam consumir ou repassar para terceiros.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde os três acusados e o veículo foram apresentados.