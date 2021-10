Homem é flagrado pela PM com cocaína escondida em casa, em Santarém

Um homem identificado como Cledinewson Silva de Sousa foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na noite de domingo (10), em Santarém, oeste do Pará. Com o acusado, a Polícia Militar informou que foram apreendidos 24 papelotes de cocaína, já prontos para venda. A droga estava escondida na casa do rapaz, no bairro Diamantino. Informações divulgadas pelo jornal O Impacto.

Segundo a PM, o homem estava parado em cima de uma motocicleta quando foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com ele quatro papelotes de cocaína, e deram prosseguimento na ação fazendo busca no imóvel onde o suspeito residia, na rua Tamoios, entre as avenidas Alvorada e Palhão.

No endereço, os militares teriam pedido autorização a uma mulher, identificada como Alcicléia Carvalho Pinto, para a verificação da possível existência de mais drogas na residência. Ela teria autorizado a revista e assinado um termo.

Cledinewson foi preso e encaminhado para a delegacia (Reprodução/ O Impacto)

Dentro do imóvel, os policiais encontraram mais 20 papelotes de cocaína. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão a Cledinewson e ele foi encaminhado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.