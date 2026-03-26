Operação que apura golpe milionário de fraudes bancárias prende uma pessoa em Parauapebas

Uma pessoa, que não teve a identidade revelada, foi presa nesta quinta-feira (26/3), em Parauapebas, no sudeste do Pará, durante a operação “Bankline”. A ação apura um grupo criminoso, que possuía um núcleo tecnológico que utilizava conhecimentos avançados para habilitar dispositivos e burlar sistemas de segurança bancária, invadiu a conta bancária de uma pessoa jurídica situada no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 1,3 milhão.

A investigação do Ministério Público de Minas Gerais apontou que houve o resgate indevido de um investimento no valor de R$ 800 mil, além de efetuar o pagamento de dez boletos bancários que totalizaram aproximadamente 500 mil reais.

O trabalho em Parauapebas contou com a ajuda do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), para o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar e pessoal e um mandado de prisão preventiva. Também foram cumpridos mandados em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Segundo o MPPA, o grupo criminoso mantinha também um núcleo financeiro que recebia e distribuía o dinheiro entre várias contas correntes de pessoas físicas e jurídicas para dificultar o rastreio dos valores e, por conseguinte, os trabalhos de investigação.

Na residência do alvo em Parauapebas, foram apreendidos um notebook, três máquinas de cartões de crédito e uma estação contendo 30 modems USB.