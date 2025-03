Operação prende suspeitos de integrar facção criminosa e extorquir comerciantes no Pará

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), deflagrou nesta terça-feira (25) a operação “Kairós”, que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, bem como duas prisões em flagrante contra faccionados pelos crimes de extorsão e tráfico de drogas na cidade de Fortaleza, no Ceará, bem como nas cidades de Ananindeua e Tracuateua, no Pará.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mando da organização criminosa, os suspeitos extorquiam comerciantes e empresários nos bairros do Atalaia, Jaderlândia e Una, todos localizados em Ananindeua. Ainda segundo o levantamento da investigação policial, um dos indivíduos ocupava o cargo de “Torre” em uma facção criminosa que atuava nos bairros Pratinha I e II.

Na residência de um homem e uma mulher, foram encontradas substâncias análogas a oxi e maconha, momento em que eles receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A mulher seria a pessoa responsável por receber os valores pagos à facção criminosa.

VEJA MAIS

Outros dois homens, que também faziam parte do esquema criminoso, foram presos nas regiões de Ananindeua e Fortaleza. Com eles foram apreendidos aparelhos celulares.

Todos os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e, atualmente, seguem à disposição da Justiça.