Homem é preso em Fortaleza por envolvimento com tráfico e facção criminosa no Pará

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso na manhã desta quinta-feira (13), em Fortaleza (CE), suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação no Pará. Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão, ele responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito.

Durante as investigações, foram descobertas grandes transações de entorpecentes e a gestão de armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas envolvendo o preso. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Após ser submetido aos procedimentos legais, ele ficará à disposição da Justiça, aguardando as próximas etapas do processo.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o suspeito ocupava um cargo de destaque dentro da facção criminosa, sendo considerado um “conselheiro final”, um dos postos mais altos da organização. “A prisão desse sujeito representa um trabalho importantíssimo da Polícia Civil do Pará no combate ao crime organizado”, destacou Resende.

A operação foi fruto da colaboração entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA), o Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), e contou com o apoio da FICCO/CE. A FICCO/PA, uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), pela Polícia Civil do Pará (PCPA) e pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/PA), que tem por objetivo o enfrentamento do crime organizado no estado do Pará.