Foragido da justiça é preso com entorpecentes dentro de embarcação no Pará

Um homem que estava foragido da justiça foi preso na quarta-feira (12) por agentes da Base Integrada Fluvial “Candiru”, posicionada no estreito de Óbidos, no Baixo Amazonas. Com o suspeito, foi encontrada ainda uma porção de entorpecentes. A prisão foi efetuada enquanto a equipe do Grupamento Fluvial (GFLU), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com as guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil, estavam realizando vistorias na embarcação ferryboat “Golfinho do Norte”, vindo de Manaus.

Durante as abordagens aos passageiros, foi identificado que o homem estava com mandado de prisão em aberto, emitido pela Justiça do Amazonas. Com o suspeito foram encontradas 5,7g de substância com características de maconha. Tanto o indivíduo quanto o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Óbidos, para os devidos procedimentos legais.

Para o diretor do GFLU, coronel PM José Vilhena, a ​prisão efetivada demonstra a assertividade da estratégia das bases fluviais. “A presença constante e a atuação efetiva da base ‘Candiru’ contribuem significativamente para a segurança da região, inibindo a ação de criminosos e garantindo a tranquilidade da população. A prisão em questão é um exemplo concreto do sucesso dessas ações e reforça a necessidade de investimentos contínuos e de apoio irrestrito a esse importante trabalho de segurança pública”, disse.