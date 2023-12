Operação ORY: cerco a dois assaltantes termina com um morto, em Belém (PA)

O roubo de celulares na tarde de sábado (2), em Belém (PA), resultou na prisão de um assaltante e na morte de outro. Isso porque os dois malfeitores foram cercados, momentos depois do crime, por policiais militares que estavam em ação na cidade, como parte da Operação ORY, desencadeada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os dois acusados foram identificados como Adriel Negrão da Silva e Paulo de Tárcio Pinheiro da Silva, evadido do Sistema Penal). Paulo de Tárcio acabou morrendo em confronto com a Polícia.

Por volta das 15h30 de sábado (2), durante ação de saturação na Operação ORY, uma guarnição do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) foi acionada por uma pessoa vítima de assalto. Essa pessoa sofreu roubo de dois aparelhos celulares na avenida Augusto Montenegro, em frente ao condomínio Park Ville. Um dos aparelhos estava sendo monitorado, e, com isso, a vítima conseguiu identificar a localização dele em tempo real.

Cerco

A partir dessa informação, a Polícia iniciou diligência atrás dos assaltantes no bairro da Marambaia, precisamente no conjunto Água Cristal. Nesse local, a guarnição conseguiu localizar os dois indivíduos envolvidos no roubo. Eles estavam em um prédio de kitnets.

Na ação policial, foi detido o Adriel Negrão da Silva. Já o outro acusado, identificado como Paul de Tárcio Pinheiro da Silva resistiu à abordagem dos policiais, tentando sacar uma arma de fogo. Paulo de Tárcio acabou sendo baleado. Ele foi levado até o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia apreendeu com os assaltantes três aparelhos celulares, um revólver calibre 38 e cinco munições. O caso foi encaminhado para a Seccional de Icoaraci.