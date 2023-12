Guarda Municipal de Belém prende foragido da Justiça

A Guarda Municipal de Belém prendeu, nesta sexta-feira (1º), um foragido da Justiça. A prisão ocorreu logo após o lançamento da Operação Festas Seguras, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança estadual, federal e municipal.

O lançamento da operação ocorreu, de forma simultânea, nas 13 regiões integradas, e ainda, na Região Metropolitana de Belém, com o lançamento no estacionamento do Mangueirão. Os guardas municipais saíram em motopatrulhamento pela cidade, em direção ao centro comercial. Durante o trajeto, eles foram informados que havia um homem ameaçando as pessoas na rua. Os guardas municipais do grupamento Ronda da Capital realizaram diligências e encontraram o suspeito.

Eles o abordaram e, após pesquisar pelo nome do suspeito - Lucas dos Santos Neves -, descobriram que ele havia sido condenado por roubo, em maio de 2022, mas se encontrava evadido do sistema prisional. O foragido foi encaminhado para a Seccional da Sacramenta e, após as formalidades legais, deverá retornar para o sistema penitenciário.