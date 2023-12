Operação 'Festas Seguras' intensifica ações de segurança nas áreas comerciais no Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Estadual, Federal e Municipal, lançou na manhã desta sexta-feira (1), a operação “Festas Seguras”.

O lançamento da operação ocorreu, de forma simultânea, nas 13 regiões integradas, e ainda, na Região Metropolitana de Belém, com o lançamento no Estacionamento do Mangueirão.

As ações fazem parte do planejamento das forças de segurança para o último mês do ano. O objetivo é garantir a segurança da população e do patrimônio público e privado, neste período movimentados pelas compras e festas de final de ano.

Estrutura completa

Mais de 4.500 mil agentes de segurança, cerca de 2 mil viaturas, e de 50 embarcações e aeronaves, além da cavalaria atuarão nas vias, estradas e rios, durante todo o período da operação que seguirá até 8 de janeiro de 2024.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Dilson Júnior, o sistema já tem histórico de estatística criminal no mês de dezembro, onde existe a grande circulação de recursos, principalmente proveniente do pagamento do 13º salário, isso impacta na economia e na estratégia de policiamento.

Integração

A operação integra os órgãos que compõem o Sistema de Segurança pública do Estado, sendo: as Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração penitenciária (SEAP), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e também os órgãos municipais de segurança como as Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Também fazem parte da ação, equipes das agências de inteligência que atuarão em conjunto, no monitoramento das áreas com maior risco de ações criminais, a fim de evitar roubos em caixas eletrônicos, bancos e carros fortes.

A Polícia Científica do Estado também estará presente na operação com equipes periciais de plantão para o atendimento das ocorrências.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também ampliou o efetivo esse ano, e reforça as ações com vistorias técnicas, e a proteção balneária com guarda-vidas com reforço nas equipes.

Agentes do Detran estarão com equipes nas ruas e nas principais rodovias estaduais para garantir um deslocamento seguro à população.

As penitenciárias de todo o estado também contarão com suporte, em especial, no monitoramento dos internos dentro e dos que cumprem as medidas judiciais previstas em razão da saída temporária de final de ano.