Operação nacional mira em empresas de segurança privada clandestina

Mais de 590 policiais federais participam da Segurança Legal IX, com ações simultâneas nas 27 capitais e em 96 unidades descentralizadas

O Liberal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9), a Operação Segurança Legal IX, com fiscalizações simultâneas em todas as unidades do país. A ação mobilizou cerca de 590 policiais federais e teve como foco o combate a empresas clandestinas que prestam serviços de segurança privada sem autorização da instituição.

As equipes atuaram em 27 capitais e 96 unidades descentralizadas da PF, com objetivo de fiscalizar 565 estabelecimentos, entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros locais que utilizam serviços irregulares de segurança. A PF não divulgou um balanço com dados sobre o estado do Pará. A operação foi realizada de forma coordenada pela corporação desde 2017, sendo parte de um esforço nacional para garantir a legalidade e a segurança no setor.

Segundo a Polícia Federal, a contratação de seguranças não autorizados representa risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio dos contratantes, já que esses profissionais não passam por controle de antecedentes criminais nem por avaliação de formação técnica, física e psicológica, exigências obrigatórias para vigilantes regulares.

A Segurança Legal IX também visa proteger a sociedade de empresas que não cumprem os requisitos legais mínimos de funcionamento e fiscalização. Apenas empresas de segurança privada devidamente autorizadas pela PF podem atuar no setor e contratar vigilantes, conforme a legislação vigente.

Desde o início da série de operações, a Polícia Federal vem ampliando o alcance das fiscalizações. Em 2024, 490 alvos foram vistoriados, com 194 encerramentos de atividades, uma prisão em flagrante e uma arma apreendida. O ano com maior número de alvos foi 2019, quando duas edições da operação resultaram em 762 fiscalizações, 208 encerramentos, nove prisões e 19 armas apreendidas.

