Operação 'Free Card' cumpre mandados de busca e apreensão no Marajó

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), em Bagre, município localizado no Marajó, a operação “Free Card”. A ação, que realizado por meio da Promotoria de Justiça do município e contou com o apoio dos grupos de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumprindo mandados de busca e apreensão residencial e pessoal para apurar denúncias de prática de crimes diversos.

Segundo o MPPA, as denúncias apuradas até o momento revelaram fortes indícios da prática de crimes contra a economia popular, crimes contra o patrimônio, crimes contra a relação de consumo e outros.

Com as buscas, foi apreendida certa quantia em dinheiro em poder dos investigados, que não teve o valor revelado, além de centenas de cartões bancários, senhas e documentos pessoais de terceiras pessoas que estavam retidos na loja alvo das buscas, segundo as informações de alguns titulares.

A retenção dos cartões seria uma forma de “garantir” que os titulares das contas pagassem as dívidas de compras e de empréstimos feitos pelos mesmos junto à empresa investigada. A investigação ainda está sob sigilo.