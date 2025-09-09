Capa Jornal Amazônia
Polícia

Operação destrói descargas adulteradas em Soure e Portel, na ilha do Marajó

O objetivo é combater a poluição sonora causada pelo uso de escapamentos adulterados, prática que constitui infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

O Liberal
fonte

Conforme o CTB, conduzir motocicleta com descarga livre, sem silenciador ou com a peça defeituosa, é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 (Divulgação)

Um total de 35 descargas adulteradas de motocicletas foram destruídas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em operações realizadas no arquipélago do Marajó. As ações ocorrem nos municípios de Soure, onde 18 descargas foram retiradas de circulação, e Portel, que já soma 17 equipamentos apreendidos e destruídos. O objetivo é combater a poluição sonora causada pelo uso de escapamentos adulterados, prática que constitui infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em Soure, a primeira operação contou com apoio da Polícia Militar e resultou também na apreensão de pelo menos oito veículos por irregularidades diversas. Segundo o gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Soure, Bianor Souza, a iniciativa foi uma resposta às inúmeras reclamações da população.

“O foco da ação foi retirar o escapamento irregular de circulação, tendo em vista as muitas reclamações dos moradores. Na abordagem, a fiscalização orienta o condutor a fazer a retirada do equipamento ainda no local e, em seguida, o veículo é liberado”, explica Souza.

Em Portel, a fiscalização vem sendo realizada desde o início de setembro. De acordo com o agente de fiscalização do Detran, Ari Neto, além do barulho excessivo, as motos com descarga adulterada também representam risco de acidentes.

“Além da perturbação, as motos estão se envolvendo em acidentes representando um perigo à segurança viária”, destaca.

Para auxiliar os condutores na regularização da frota, o Detran realizará ainda este mês uma ação itinerante em Portel, voltada para esclarecer dúvidas e sanar pendências.

Conforme o CTB, conduzir motocicleta com descarga livre, sem silenciador ou com a peça defeituosa, é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23, perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até a regularização. O Detran orienta os motociclistas a manterem sempre o sistema de escapamento em boas condições e alerta que a remoção do silenciador, além de gerar penalidades, causa transtornos à coletividade.

