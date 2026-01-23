Operação da PF e MPT combate o trabalho escravo em cidades do interior do Pará

Nos dias 20 e 21 de janeiro foram deflagradas as fases 1, 2, 3 e 4 da Operação Libertas, que visa combater o trabalho em condição análoga à escravidão no Pará. A ação, realizada pela Polícia Federal em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho (MPT), ocorreu nos municípios de Medicilândia e Brasil Novo, no sudoeste do estado.

Durante as diligências, foi necessário o uso de transporte aéreo devido à dificuldade de acesso às áreas fiscalizadas, que estavam dentro de mata densa.

A atuação integrada entre a PF e o MPT foi essencial para o êxito dos trabalhos, possibilitando a identificação, a repressão e a responsabilização de práticas ilícitas relacionadas à exploração do trabalho humano na região. Não há detalhe sobre o resgate de trabalhadores nas áreas alvo das operações.