O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da PF e MPT combate o trabalho escravo em cidades do interior do Pará

Ação fiscalizou áreas remotas nos municípios de Medicilândia e Brasil Novo

fonte

Operação da PF e MPT combate o trabalho escravo em cidades do interior do Pará. (Foto: Polícia Federal / Ilustrativa)

Nos dias 20 e 21 de janeiro foram deflagradas as fases 1, 2, 3 e 4 da Operação Libertas, que visa combater o trabalho em condição análoga à escravidão no Pará. A ação, realizada pela Polícia Federal em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho (MPT), ocorreu nos municípios de Medicilândia e Brasil Novo, no sudoeste do estado.

Durante as diligências, foi necessário o uso de transporte aéreo devido à dificuldade de acesso às áreas fiscalizadas, que estavam dentro de mata densa.

A atuação integrada entre a PF e o MPT foi essencial para o êxito dos trabalhos, possibilitando a identificação, a repressão e a responsabilização de práticas ilícitas relacionadas à exploração do trabalho humano na região. Não há detalhe sobre o resgate de trabalhadores nas áreas alvo das operações.

 

