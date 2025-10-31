Operação da PF contra garimpo ilegal é deflagrada em Itaituba e Novo Progresso

A Polícia Federal deflagrou simultaneamente nesta quinta-feira (30/10) as operações Kuri II e Aurum Sordidos, com o objetivo de dar continuidade às ações de repressão ao garimpo ilegal nos leitos dos rios São Benedito e Teles Pires, localizados na região norte de Mato Grosso. O trabalho ocorreu nos municípios de Itaituba e Novo Progresso, região sudoeste do Pará, além de Alta Floresta (MT), Matupá (MT), Peixoto de Azevedo (MT), Sinop (MT) e Tangará da Serra (MT).

As investigações são desdobramentos da operação Kuri, realizada em abril deste ano sob coordenação da PF, que resultou na destruição de 17 balsas utilizadas na atividade garimpeira clandestina, além da apreensão de 2 mil litros de combustível. A ação causou um prejuízo estimado em R$15 milhões aos responsáveis pela exploração ilegal e revelou significativa degradação ambiental, com impactos diretos sobre as Terras Indígenas Kayabi e Munduruku.

De acordo com a Polícia Federal, a primeira fase das operações permitiu aos investigadores identificar uma estrutura criminosa complexa, composta por financiadores e comerciantes do ouro. Na quinta (30/10), foram executadas medidas de sequestro de bens vinculados aos investigados. Os policiais também se mobilizaram para cumprir 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop.

A PF informou que reafirma o compromisso com a proteção ambiental, a defesa dos povos originários e o enfrentamento à mineração ilegal.