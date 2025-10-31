Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da PF contra garimpo ilegal é deflagrada em Itaituba e Novo Progresso

As investigações são desdobramentos da operação Kuri, realizada em abril deste ano sob coordenação da PF, que resultou na destruição de 17 balsas utilizadas na atividade garimpeira clandestina, além da apreensão de 2 mil litros de combustível

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra dinheiro em espécie que foi apreendido na operação. (Foto: Divugalção | Ascom PF)

A Polícia Federal deflagrou simultaneamente nesta quinta-feira (30/10) as operações Kuri II e Aurum Sordidos, com o objetivo de dar continuidade às ações de repressão ao garimpo ilegal nos leitos dos rios São Benedito e Teles Pires, localizados na região norte de Mato Grosso. O trabalho ocorreu nos municípios de Itaituba e Novo Progresso, região sudoeste do Pará, além de Alta Floresta (MT), Matupá (MT), Peixoto de Azevedo (MT), Sinop (MT) e Tangará da Serra (MT).

As investigações são desdobramentos da operação Kuri, realizada em abril deste ano sob coordenação da PF, que resultou na destruição de 17 balsas utilizadas na atividade garimpeira clandestina, além da apreensão de 2 mil litros de combustível. A ação causou um prejuízo estimado em R$15 milhões aos responsáveis pela exploração ilegal e revelou significativa degradação ambiental, com impactos diretos sobre as Terras Indígenas Kayabi e Munduruku.

De acordo com a Polícia Federal, a primeira fase das operações permitiu aos investigadores identificar uma estrutura criminosa complexa, composta por financiadores e comerciantes do ouro. Na quinta (30/10), foram executadas medidas de sequestro de bens vinculados aos investigados. Os policiais também se mobilizaram para cumprir 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop. 

A PF informou que reafirma o compromisso com a proteção ambiental, a defesa dos povos originários e o enfrentamento à mineração ilegal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação da pf

garimpo ilegal

itaituba

novo progresso

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Câmeras registram médico arrastando namorada com o carro por mais de um quarteirão em Belém

As imagens mostram também o momento em que o homem agride a companheira durante uma discussão

31.10.25 15h10

POLÍCIA

Operação da PF contra garimpo ilegal é deflagrada em Itaituba e Novo Progresso

As investigações são desdobramentos da operação Kuri, realizada em abril deste ano sob coordenação da PF, que resultou na destruição de 17 balsas utilizadas na atividade garimpeira clandestina, além da apreensão de 2 mil litros de combustível

31.10.25 14h26

INVESTIGAÇÃO

Laudo sobre causa da morte de menino encontrado morto em mala deve ser entregue em dez dias

O caso da morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de seis anos, teve grande repercussão nas redes sociais

31.10.25 14h03

POLÍCIA

RJ: operação contra o Comando Vermelho resultou na morte de dupla que chefiava tráfico no Pará

No total, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados

31.10.25 13h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

BALEAMENTO

Vigilante é baleado no rosto por dois suspeitos no portão da UFPA, em Belém

Segundo as informações de testemunhas, a arma do guarda foi roubada pelos suspeitos

30.10.25 18h11

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

POLÍCIA

RJ: operação contra o Comando Vermelho resultou na morte de dupla que chefiava tráfico no Pará

No total, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados

31.10.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda