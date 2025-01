Operação da Guarda Municipal com a PM reforça segurança no bairro do Guamá até o fim de janeiro

Na noite da última segunda-feira, 20, o bairro do Guamá, em Belém, passou a receber uma atenção específica de forças de segurança para combater crimes como roubos, furtos e crimes violentos até o final do mês de janeiro. Só no primeiro dia da ação, foram realizadas mais de 100 abordagens.

Trata-se da Operação Guarda Alta, da Guarda Municipal de Belém (GMB), em parceria com a Polícia Militar do Pará (PMPA), por meio do 37º Batalhão - responsável pela segurança do bairro do Guamá.

As atividades, que contam com ações como incursões, barreiras e abordagens, devem ser realizadas no bairro de forma mais intensa até o dia 31 de janeiro. Inicialmente, equipes da GMB, incluindo os grupamentos Operacional do distrito administrativo do Guamá (Dagua), Ações Táticas (GAT) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além da 1ª Cia. do 37° BPM, concentraram-se na avenida José Bonifácio com Rua dos Pariquis.

Só na segunda-feira (20), entre 22h e 3h - período em que ocorre a operação - 120 pessoas foram abordadas e 50 veículos, entre motos e carros, foram verificados. Ninguém foi preso. A estratégia foi montada em três pontos de incursões em locais de maior incidência de crimes violentos letais intencionais (CVLI), duas barreiras em locais de possíveis rotas de fuga de criminosos e seis pontos bases.

Na avaliação dos órgãos envolvidos, a operação integrada gerou impacto positivo, visibilidade e segurança. O 1º tenente da Polícia Militar, Marcos Miranda, coordenador da missão, destacou a importância da ação conjunta.

"Essas ações visam inibir crimes na área do 37º batalhão. Unimos forças da PM e Guarda Municipal de Belém para combater criminalidade e reduzir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio", afirmou.

O inspetor da GMB, Carlos Santarém, supervisor da base distrital Dagua, reforçou a importância da parceria. "Essa colaboração é fundamental, proporcionando eficiência e agilidade, e demonstrando compromisso das forças de segurança contra atividades ilícitas no Guamá", concluiu Santarém.