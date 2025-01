Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por assassinato de mototaxista em Belém

O ex-policial militar Maddon Roberto de Lima foi condenado a 16 anos de prisão nesta terça-feira (21) pelo Tribunal do Júri, em Belém. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado. Além da condenação, o ex-policial teve a perda do cargo público. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o réu é acusado de homicídio pelo assassinato do mototaxista Eloi Jhones da Silva Almeida, crime ocorrido há quase seis anos, no dia 5 de maio de 2019, na avenida Augusto Montenegro com a rua Perícles Guedes, bairro Marambaia, em Belém.​

O caso também envolve outro acusado, que já foi julgado, identificado como Dyonathan Ferreira Albuquerque, que foi apontado como o autor dos disparos de arma de fogo que mataram Eloi Almeida. Dyonathan já foi condenado e recebeu pena de 15 anos de prisão.

VEJA MAIS

Morto por dívida de um conserto de celular

Conforme informações do relatório policial, à época do crime, o assassinato aconteceu por volta das 8h do dia 5 de maio de 2019, quando Eloi Almeida estava em um ponto da avenida Augusto Montenegro com a rua Perícles Guedes, onde trabalhava como mototaxista. Em determinado momento, surgiram dois indivíduos em uma motocicleta, modelo Honda Pop 110, de cor vermelha, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Os criminosos foram identificados, posteriormente, como Maddon Roberto de Lima (partícipe do crime) e Dyonathan Ferreira Albuquerque (o executor dos disparos).

Depois de assassinarem Eloi Almeida, a dupla na moto empreendeu fuga, mas foi perseguida por policiais militares que faziam ronda na área. Os policiais conseguiram efetuar a prisão em flagrante dos suspeitos, já em outro bairro, na passagem Snapp, no bairro do Castanheira. Foram apreendidos com os suspeitos um revólver calibre ponto 38, bem como a motocicleta utilizada para cometer o crime.

A partir das investigações, a polícia apurou que a motivação do crime foi uma dívida de R$ 100 que Eloi Almeida devia a Dyonathan Ferreira Albuquerque pelo conserto de um aparelho de celular. A polícia também confirmou que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte pela quantia que devia.

Na delegacia, o condenado Dyonathan Ferreira Albuquerque chegou a negar as acusações e o então PM Maddon Roberto de Lima se reservou o direito de permanecer em silêncio.