Operação combate grilagem e desmatamento ilegal em Área de Proteção Ambiental no oeste do Pará

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18/11) a Operação Raízes Ocultas para desarticular um esquema de grilagem e desmatamento ilegal na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no oeste do Pará. As ações ocorreram de forma simultânea nos estados do Pará e Mato Grosso.

De acordo com a PF, as investigações apontam que, entre 2021 e 2024, aproximadamente 2.035 hectares de floresta nativa foram destruídos por meio de corte raso e queimadas, com o objetivo de transformar a área em pasto. O prejuízo ambiental provocado pelo grupo foi estimado em R$ 164 milhões, valor já bloqueado pela Justiça Federal, que determinou o sequestro de bens dos investigados.

O grupo também é suspeito de inserir informações falsas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para esconder os verdadeiros responsáveis pela ocupação irregular e dificultar a ação de órgãos de fiscalização ambiental. A investigação segue em andamento para aprofundar a apuração e identificar todos os envolvidos.

Além das medidas de bloqueio de bens, a operação cumpre mandados de busca e apreensão e outras determinações judiciais, como a suspensão das atividades criminosas e a proibição de comunicação entre os investigados.