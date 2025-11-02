Capa Jornal Amazônia
Ônibus e veículo oficial do Governo Federal sofrem acidente na avenida Almirante Barroso

Carro ficou totalmente destruído, prensado entre ônibus e poste de energia

O Liberal
fonte

Um veículo oficial do Governo Federal colidiu com um ônibus da linha Tenoné na tarde deste domingo (02), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. (Reprodução Redes Sociais)

Um ônibus urbano da linha Tenoné - Pátio Belém e um veículo oficial do Governo Federal se envolveram em um acidente na avenida Almirante Barroso, na esquina com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, na tarde deste domingo (02), quase em frente a Seccional de Polícia Civil do Marco. Não há informações de feridos.

O veículo teve o vidro do parabrisa quebrado e parte dianteira totalmente amassada. Um grupo de curiosos se reuniu em torno dos veículos. O carro oficial do governo ficou fazendo barulho com a busina. 

A avenida Almirante Barroso é uma das vias da cidade e dá acesso ao local onde ocorrerão os eventos da COP30, em Belém. A avenida tem tido aumento considerável da quantidade de veículos oficiais e de segurança. A redação integrada de OLIBERAL.COM apura as causas do acidente. 

