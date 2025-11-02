Ônibus e veículo oficial do Governo Federal sofrem acidente na avenida Almirante Barroso

Um ônibus urbano da linha Tenoné - Pátio Belém e um veículo oficial do Governo Federal se envolveram em um acidente na avenida Almirante Barroso, na esquina com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, na tarde deste domingo (02), quase em frente a Seccional de Polícia Civil do Marco. Não há informações de feridos.

O veículo teve o vidro do parabrisa quebrado e parte dianteira totalmente amassada. Um grupo de curiosos se reuniu em torno dos veículos. O carro oficial do governo ficou fazendo barulho com a busina.

A avenida Almirante Barroso é uma das vias da cidade e dá acesso ao local onde ocorrerão os eventos da COP30, em Belém. A avenida tem tido aumento considerável da quantidade de veículos oficiais e de segurança. A redação integrada de OLIBERAL.COM apura as causas do acidente.