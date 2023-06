Ônibus atropela poste e deixa trecho na av. Almirante Barroso sem energia

Um acidente de ônibus ocorreu na avenida Almirante Barroso, trecho entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas, em Belém. Na noite desta segunda-feira (26), segundo informações de testemunhas, o motorista do ônibus teria se distraído utilizando o celular, o que resultou na perda do controle da direção. O veículo colidiu com um poste nas imediações.

O acidente deixou duas pessoas feridas, que foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros. No entanto, devido à colisão, o trecho ficou sem energia elétrica.

A Polícia Militar encontra-se no local, realizando os procedimentos necessários para o registro da ocorrência e garantindo a segurança dos envolvidos e demais usuários da via. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também estão no local.