Motorista abandona filho ferido após acidente grave; polícia suspeita que ele estava bêbado

Um motorista de um carro abandonou seu filho de apenas 12 anos gravemente ferido após um acidente na alça de acesso da BR-467 para a BR-163, em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde o adolescente estava com o pai seguia no sentido Cascavel-Toledo quando, imprudentemente, invadiu a pista no sentido contrário, que ainda estava em obras e não havia sido liberada para o tráfego.

Em seguida, o carro colidiu contra a canaleta de escoamento de água da chuva e parou após atingir a lateral de um caminhão semi-reboque.

O motorista do carro fugiu a pé do local, abandonando seu próprio filho de 12 anos, que estava com ferimentos graves, de acordo com a PRF. Pessoas que passavam pela região prestaram socorro ao menino, que foi posteriormente atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhado para o Hospital Universitário de Cascavel (HU).

No interior do veículo, a polícia encontrou uma garrafa de cerveja aberta, levantando suspeitas sobre o possível consumo de bebida alcoólica pelo condutor. Além disso, a PRF afirmou que há indícios de que os ocupantes do carro não faziam uso adequado do cinto de segurança.

O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo, segundo informações fornecidas pela corporação.