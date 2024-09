Ônibus colide com caminhão na PA-252, em Moju

Um ônibus colidiu na traseira de um caminhão na madrugada desta quarta-feira (4/9), na PA-252, em Moju, nordeste do Pará. O caso ocorreu por volta da 1h, nas proximidades da ponte sobre o Rio Moju. O coletivo tinha saído de Belém e se dirigia ao sul do Pará. Não houve mortes. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas está sendo investigada pelas autoridades.

De acordo com o Portal Manchete, alguns passageiros do ônibus mencionaram que o motorista, supostamente, estaria sonolento e que isso poderia ter contribuído para o ocorrido. Um vídeo feito no local do acidente, e que foi divulgado pelo Portal Manchete, mostra a frente do transporte coletivo parcialmente destruída, revelando a dimensão do impacto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para o caso e esteve no local para prestar assistência e garantir a segurança da área. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e da Polícia Civil. Em ambas solicitações, a reportagem aguarda retorno.