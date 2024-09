DJ e esposa morrem em acidente na BR-230 no Pará; Bíblia pode levar a suposto causador da tragédia

O DJ José Lúcio Nunes Batista e sua esposa, Jocenilde Tavares de Melo, morreram em um grave acidente de trânsito na manhã de domingo (1º), na BR-230, próximo ao Igarapé Vermelho, no município de Itupiranga, sudeste do Pará. O casal estava em uma motocicleta a caminho de Marabá quando colidiu com um carro de passeio, modelo Classic sem​ placas. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, de acordo com informações levantadas pela polícia.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por testemunhas por volta das 6h, Lúcio chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Municipal de Marabá (HMM). Jocenilde foi encontrada morta no local do acidente.

A Polícia Civil informou que, durante a perícia realizada no carro de passeio, foi encontrada uma Bíblia com o nome de Claudemir Brito da Silva. A descoberta pode ser a chave para identificar o condutor que fugiu do local do acidente.

Os levantamentos realizados pela polícia indicam que o nome coincide com o do proprietário registrado do veículo, identificado através do número do chassi, o que sugere que Claudemir possa ter removido as placas antes de abandonar o local.

O caso segue em investigação na Polícia Civil. Informações sobre o paradeiro do motorista podem ser repassadas ao 181, número do disque denúncia.