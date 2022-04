Ocorrido há 32 anos, o caso dos Emasculados de Altamira ainda gera revolta

"De lá para cá, as condições técnicas e jurídicas se aprimoraram, por exemplo, com as "medidas cautelares alcançando até provas indiretas". A afirmação é do delegado de Polícia Civil, no Pará, Waldir Freire Cardoso, um dos quatro delegados que investigaram os crimes contra 14 meninos, entre 8 e 14 anos, no caso conhecido como "Os Emasculados de Altamira". A websérie SOMENTE A VERDADE - Histórias de Polícia, já acessível na plataforma LibPlay, de O Liberal, conta tudo sobre o caso, da descoberta dos primeiros corpos ao julgamento e condenação da maioria dos acusados.

O delegado Waldir Freire, atualmente, o diretor da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, é um dos profissionais da Segurança Pública entrevistados na websérie. Ele destacou a importância desse tipo de registro documental no audiovisual.

O caso chocou o país e foi marcado por longas investigações e julgamento (Ary Souza / O Liberal / Arquivo / In Memorian)

"A iniciativa é boa porque ajuda as pessoas a ficarem alertas a certos tipos de condutas na sociedade e também a entenderem de forma mais direta o trabalho policial. As pessoas esquecem mesmo sendo casos muito impactantes e esse tipo de minissérie traz de volta situações que ajudam tanto a conhecer mais o trabalho de investigação, ficando mais próximo da ação policial quanto a atentar para esse tipo de crime", afirmou o delegado.

Repercussão

Nas redes sociais, pessoas comentam sobre a violência cometida contra crianças e adolescentes. "Esse caso nunca pode ser esquecido. Marcou muito e já ouvi falar em várias reportagens. Abalou toda uma geração. Que incrível ver o Grupo Liberal investir num conteúdo histórico desse", afirma a internauta Thaísse Dias.

O episódio sobre os crimes de Altamira acessível no LibPlay, aborda também o julgamento amento e a condenação da maioria dos acusados, passando pelos rituais de magia negra que teriam motivado as mutilações (extirpação da genitália masculina), a prisão de um serial killer no Maranhão e a absolvição da principal acusada, a mentora da seita “Lineamento Universal Superior” (LUS), Valentina de Andrade.

Cidade de Altamira (Reprodução)

Valentia foi absolvida em dezembro do ano de 2003, por falta de provas. "Ela tinha advogados criminalistas de muita experiência que sustentaram a tese de ausência de provas contundentes e isso levou à absolvição dela", afirmou o delegado Waldir Freire, nesta sexta-feira (8).

Do total dos 14 meninos, seis foram assassinados, cinco continuam desaparecidas até hoje, e três garotos sobreviveram aos ataques, apesar de também terem tido os órgãos masculinos extirpados.

Transformações tecnológicas

"Minha visão é sempre voltada para a vítima. O que ficou em minha memória é a condição de algumas das vítimas, que sobreviveram, hoje senhores que vivem uma realidade psicológica bastante difícil", afirmou o delegado Waldir Freire. Ele também comentou da frustração de a polícia não ter conseguido alcançar todos os responsáveis.

O delegado Waldir Freire (Ivan Duarte / O Liberal)

O delegado lamentou o fato de a polícia não ter conseguido prender todos os responsáveis. "Não alcançamos a autoria total dos crimes, isso é frustrante, mas nossas condições eram outras, bem mais difíceis no campo das comunicações e na esfera jurídica. Hoje, com as ferramentas tecnológicas que a polícia dispõe, nossos resultados são melhores", finalizou Waldir Freire.

Websérie alerta sobre certas condutas sociais

Com a direção geral do jornalista e diretor de conteúdo do Grupo O Liberal, Daniel Nardin, e a direção executiva do jornalista, Pascoal Gemaque, a equipe da websérie Somente a Verdade fez uma imersão na região de Altamira. Os jornalistas ouviram familiares das vítimas e pessoas ligadas a movimentos sociais. Também pesquisaram documentos oficiais, material que saiu na imprensa, à época, e entrevistaram profissionais, que participaram dos trabalhos, como Waldir Freire Cardoso.

O documentário traz, ainda, depoimentos do teólogo, professor da Universidade da Amazônia (Unama) Mário Tito; do urologista, Ricardo Tuma; e de Cláudio Dalledone, advogado de Valentina Andrade, a líder da seita envolvida no caso. Entre os anos de 1989 e 1993, 14 crianças e adolescentes, todos meninos, foram sequestrados, mutilados, mortos, assediados ou simplesmente desapareceram, no município de Altamira.