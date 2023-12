Novo perfil de casa de prostituição de Noelle Araújo anuncia 'Noite da Lingerie'

Um dia após ser deflagrada a Operação Truque de Mestre, pela Polícia Civil do Pará, a casa de prostituição situada em Belém, que foi alvo dos agentes, anunciou a abertura nesta terça-feira (19).

De acordo com a PC, no local ocorria lavagem de dinheiro obtido com os jogos de azar, o famosos “Jogo do Tigrinho”. Noelle Araújo, Suzana Araújo, proprietária do local, é o principal alvo da investigação, como informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil.

O perfil oficial da casa de prostituição no Instagram foi desativado, e um novo perfil com o nome @palazzorestoclub, publicou nesta terça-feira (19), algumas informações, entre elas, uma nota postada no feed e que foi compartilhada no story.

“Em contrapartida as notícias repassadas nos últimos dias, estamos informando que abriremos nosso estabelecimento normalmente, aqui na Palazzo geramos empregos e sustentamos famílias, não nos envolvemos com casos de lavagem de dinheiro, e o que for de esclarecimento por parte da Noelle será resolvido perante à Justiça. A casa está funcionando em funcionamento normal a partir das 20h. Aguardamos vocês, como de costume. ATT equipe Palazzo Restô Club”.

VEJA MAIS

Além disso, é possível encontrar entre as publicações o que terá na programação cultural. A boate acontece com a “Noite da Lingerie”. “Já pensou em estar em um lugar com as mulheres mais lindas de Belém e imaginou estarem usando apenas lingerie?! É um sonho ou não? Pois, na Palazzo seu sonho virar realidade, então se prepare que hoje é dia da melhor noite da cidade. Venha conhecer a melhor casa de swing de Belém”, completava o texto da publicação.

Neste novo perfil, dezenas de reposts de apoio à Noelle e ao empreendimento estão ocorrendo nos story.

Vale lembrar, que Noelle chamava com frequência influenciadoras para se divertirem no local. Recentemente, Paula Martins, a Tia Paula, e Aida Rodrigues, compartilharam nas redes sociais alguns momentos na Palazzo.

ENTENDA

Noelle Araújo se entrou hoje (19), na Delegacia do Comércio. Ela estava foragida desde ontem quando a operação foi deflagrada. O delegado Walter Resende informou que ela faturava mais de 10 salários mínimos por semana a partir do prejuízo das vítimas.

"A situação dela mais agravante é em razão do alcance dela nas redes sociais. Ela tem cerca de 300 mil seguidores. Segundo o depoimento dela, ela conseguia captar de cinco a 10 mil pessoas, fazendo com que ela conseguisse arrecadar um valor semanal muito maior do que 10 salários mínimos", conta o delegado.

Ela chegou a movimentar mais de R$ 23 milhões em três meses. "E nós estamos analisando não somente o depoimento dela, mas tudo aquilo que a gente conseguiu apreender durante a operação, para ver se a condição financeira dela tem rastro suficiente para movimentar todos esses valores", acrescentou.