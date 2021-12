Novo advogado do caso Yasmim Macêdo se surpreende com repercussão de 'vaquinha virtual'

"É constrangedor, fui xingado, me chamaram de mercenário em minhas redes sociais, fui achincalhado. Eu tomei conhecimento nesta noite, e eu passei o dia trabalhando no caso da estudante", afirmou o advogado criminalista Luiz Araújo, nesta noite de sexta-feira (17), referindo-se à grande repercussão sobre o fato de a família de Yasmin Cavaleiro de Macêdo, ter criado uma vaquinha virtual para pagar os honorários advocatícios dele, que agora integra a defesa da família.

Luiz Araújo afirmou que foi procurado por familiares da jovem, nesta quinta-feira (16), e contratado na manhã desta sexta-feira. Ele enfatizou que inclusive disse à família para o advogado anterior, Afonso Silva, continuar no caso, assegurando que não teria problema algum com o trabalho em parceria com o advogado anterior, mas soube que Afonso Silva teria dito nas redes sociais que havia saído do caso.

"Eu já trabalhei em vários casos de grande repercussão em Belém", assinalou Luz Araújo. "Eu trabalhei e consegui absolver os policiais acusados de serem milicianos, por um assassinato no Guamá. Foi o primeiro caso de absolvição de pessoas acusadas de participarem de milícia, em Belém", recordou Luiz Araújo, sobre a absolvição de três policiais no Júri Popular, em abril de 2016. O crime aconteceu em janeiro de 2014, e os policiais defendidos por Luiz Araújo foram absolvidos por falta de provas.

Sobre o trabalho que fez hoje já em cima do caso da jovem, ele disse que se reservava o direito de manter sigilo, pois que normalmente trabalha de forma cautelosa, mas afirmou que durante a semana deve haver fatos novos e informou também que está satisfeito com a condução da investigação policial.

"Acredito que a polícia está conduzindo bem as investigações. A Delegacia de Homicídio tem um bom trabalho", ressaltou o advogado, acrescentando, em seguida, "não sou policial nem procurador de justiça, mas um operador do direito criminal que estará no auxílio da família. O que nós queremos é esclarecer o que aconteceu. Queremos saber a verdade. Não vamos perseguir ninguém, mas se houver culpados a gente vai cobrar sim as responsabilidades", disse Luiz Araújo.

MISSA DE SÉTIMO DIA

Às 19h30, deste sábado (18), a família de Yasmim Macêdo celebrará a Missa de Sétimo Dia da jovem, no Santuário de Fátima, na avenida Duque de Caxias esquina com a rua Antônio Barreto, em Belém. "Não existe partida para aqueles que permanecerão em nossos corações", diz a mensagem de anúncio da missa da universitária do curso de medicina veterinária.

A Redação Integrada falou com o advogado Afonso Silva, mas ele informou que no momento não poderia atender a reportagem.