'Nonatinho' é preso pela PM após esfaquear dona de bar em São Miguel do Guamá

Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Nonatinho”, foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio na tarde de sábado (29/3), em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele havia esfaqueado a dona de um bar que fica na comunidade do Matari.

O caso chegou ao conhecimento do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) por volta das 15h20. Uma guarnição se deslocou até o local e encontrou a vítima com um ferimento no antebraço esquerdo. O suspeito fugiu antes dos agentes chegarem no estabelecimento. O estado de saúde da proprietária do bar não foi revelado.

A PM então começou a procurar por “Nonatinho”. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em um sítio, onde ele trabalha como caseiro. Com o homem, os policiais encontraram a faca utilizada no crime.

A arma e “Nonatinho” foram encaminhados até a delegacia do município. Até agora, a motivação do caso não foi esclarecida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.