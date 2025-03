Suspeito de furtar estabelecimento comercial é preso e itens são recuperados em Cametá

Um homem, identificado somente como ‘Eduardinho', foi preso suspeito de furtar um estabelecimento comercial próximo à Feira do Açaí, em Cametá, nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (28/3) e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Neste sábado (29/3), os equipamentos que haviam sido subtraídos foram recuperados, entre eles estavam dois motores, duas motosserras, além de facões, fisgas, 100 varas 3/8, um pacote de Led para embarcação, esponjas de fibra e facas diversas.

Com base nas imagens das câmeras, a PM identificou um dos suspeitos do crime. Além disso, o proprietário do local relatou que o suspeito estaria em uma feira da cidade oferecendo os itens para a venda. Os agentes iniciaram as buscas e, por volta de 2h da manhã de sábado, as guarnições receberam a informação de que ‘Eduardinho’ havia sido visto consumindo entorpecentes em uma casa abandonada, nas proximidades do Trevo de Santa Maria. Duas viaturas intensificaram as buscas na área e conseguiram localizar o suspeito. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi interceptado e abordado.

Na ocasião, o suspeito teria confessado participação no crime e contou que não agiu sozinho. Com ele, foram encontradas apenas duas motosserras. O suspeito indicou que o restante dos equipamentos furtados estava com o segundo envolvido no crime, nas ilhas Itaúna de Baixo e Pacuí de Baixo. Os policiais foram até a Ilha Pacuí. No local, descobriram que o segundo suspeito de envolvimento no furto seria um menor de idade. Na residência, o pai do adolescente entregou os itens e foi encaminhado para prestar esclarecimentos. Ele foi liberado em seguida.

Um terceiro suspeito, que foi apontado como responsável por esconder os itens restantes, conseguiu fugir para uma área de mata ao perceber a chegada dos policiais. Familiares do terceiro suposto envolvido entregaram os itens furtados e relataram que o suspeito havia alegado que o equipamento seria de um amigo. Após os esclarecimentos, eles também foram liberados.

O suspeito do furto foi autuado. As buscas pelos demais suspeitos de envolvimento continuam. “A Polícia Civil informa que um homem foi apresentado pela Polícia Militar e preso em flagrante por furto. O suspeito está à disposição da Justiça. Equipes trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos no crime”, comunicou em nota.