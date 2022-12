Noite violenta em Santarém tem espancamento, facada e dois mortos

O final da noite desta sexta-feira (9) foi marcado por violência em Santarém, região do Baixo Amazonas. Dois homicídios foram registrados pela Polícia Militar nos bairros do São Cristovão e Bela Vista do Juá durante a noite.

A Polícia Militar enviou equipes até os locais dos crimes. No primeiro crime, cometido na rua São Lucas com Santa Terezinha, os agentes encontraram a vítima bastante machucada no meio da rua. Segundo testemunhas, José Sérgio Rodrigues dos Santos, de 38 anos, estava bebendo com amigos quando uma confusão começou e ele foi espancado até a morte.

LEIA MAIS

O segundo homicídio, ocorrido na quadr 21 do beco Santa Cruz, ocupação Bela Vista do Juá, os policiais encontraram uma cena de tortura. A vítima, um idoso identificado como Roberto Oliveira, foi espancado e morto com facadas e pauladas. Os agentes da PM que estiveram no local informaram que o corpo de Roberto foi encontrado com pelo menos três perfurações de arma branca e pedaços de paus em volta.

Os agentes informaram ainda que, em ambos os locais, a população evitou fornecer qualquer tipo de informações sobre os crimes, por receio de retaliações. De acordo com os agentes, a primeira vítima foi morta supostamente após uma discussão com pessoas que estavam bebendo juntas; e a segunda vítima, ao que tudo indica, sofreu algum tipo de punição ainda não especificada.

Os casos foram registrados na delegacia do município e serão investigados pela Polícia Civil.