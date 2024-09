Noelle Araújo e ‘Mago das Unhas’ seguem presos há 26 e 72 dias, respectivamente, no Pará

Os influenciadores digitais Noelle Maria de Araújo Lopes e Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, continuam detidos, confirmou nesta segunda-feira (2) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Noelle está presa há 26 dias, enquanto Gleison cumpre 72 dias de prisão. A informação foi obtida pela reportagem do Grupo Liberal por meio de um comunicado oficial da Seap. Não há confirmação oficial sobre as unidades prisionais onde os influenciadores estão reclusos.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que Noelle Maria de Araújo Lopes está presa há 26 dias e Gleison Lima Soares, há 72 dias”, repassou a secretaria.

Noelle Araújo e “Mago das Unhas” já foram alvos da operação “Truque de Mestre”, deflagrada em dezembro do ano passado pela Polícia Civil do Pará, contra pessoas investigadas por promoverem jogos de azar em suas redes sociais. No entanto, suas prisões atuais ocorreram em circunstâncias distintas.

Prisão de Noelle Araújo

Noelle foi detida no dia 8 de agosto deste ano, em Belém, em cumprimento a um mandado de prisão emitido pela Justiça, que alega o descumprimento de medidas cautelares impostas a ela após sua liberação no final do ano passado. Relatos nas redes sociais indicam que a influenciadora deveria se manter na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias. Contudo, registros apontam que Noelle passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes.

Prisão de “Mago das Unhas”

Já Gleison Lima Soares, o “Mago das Unhas”, foi preso no último dia 23 de junho na praia do Atalaia, em Salinópolis, na região do Salgado paraense. Segundo a Polícia Militar, Gleison foi abordado após realizar manobras perigos​as na faixa de areia e por desacatar os agentes. De acordo com o 44º Batalhão da Polícia Militar, o influenciador estava com amigos na praia quando foi advertido sobre os riscos das manobras. Ao ser solicitado a acompanhar os policiais até a delegacia, Gleison resistiu à abordagem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da prisão, em que Gleison aparece alterado e se recusa a entrar na viatura, tentando se desvencilhar dos agentes. O jovem foi apresentado na delegacia de Salinas e, segundo a Polícia Civil, foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante, manobra perigosa e resistência.

Defesa

A reportagem do Grupo Liberal tenta localizar os advogados de Noelle Araújo e Gleison Lima Soares para que possam se pronunciar sobre as prisões. O espaço para o posicionamento da defesa segue aberto.