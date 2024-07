Mago das Unhas tem nova prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares

O influenciador digital Gleison Soares, mais conhecido como Mago das Unhas, teve nova ordem de prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares. O mandado foi cumprido na manhã desta quarta-feira (3/07) no presídio do município de Salinópolis, onde o influencer está detido desde o dia 23 de junho deste ano, após ser flagrado pela Polícia Militar na praia do Atalaia realizando manobras perigosas.

A defesa de Mago das Unhas, representado pelo advogado Marcos Pina, informou ao O Liberal que as medidas cautelares desobedecidas são referentes à operação ‘Truque de Mestre’, que investigava a divulgação do ‘Jogo do Tigrinho’ no Pará.

“Às 00h50 de hoje, o juiz da vara de inquérito decretou a prisão preventiva do Gleison, o Mago das Unhas, em razão do descumprimento das medidas cautelares a ele deferidas em dezembro de 2023, por conta daquela operação do Tigrinho. Então como ele foi preso em Salinópolis, no domingo retrasado, foi considerado que ele quebrou uma das medidas cautelares já que foi novamente incidido delito de ele ser preso de novo. Agora ele está preso por Salinas, em razão do ocorrido no domingo retrasado, e está preso também pela vara de inquérito pela quebra de medida cautelar”, explicou Marcos Pina.

Conforme a ordem referente às medidas cautelares, Mago das Unhas, que estava em liberdade provisória, deveria comparecer periodicamente em Juízo e não poderia se envolver em outro delito.

Prisão em Salinas

Mago das unhas foi preso na praia do Atalaia, em Salinópolis, no dia 23/06, após ser flagrado conduzindo um carro de luxo e realizando manobras perigosas na faixa de areia. Ao ser abordado pela Polícia Militar, o influencer teria desacatado os agentes e foi encaminhado para a delegacia do Município. Segundo a PC, sobre o caso, Mago das Unhas é suspeito de embriaguez ao volante e resistência.