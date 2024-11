No Pará, PF apreende madeira extraída ilegalmente e de alto valor no mercado

Uma carga de madeira Ipê foi a​preendida na terça-feira (12/11) pela Polícia Federal, durante uma ação conjunta com a Polícia Militar do Pará para combater a exploração e transporte de madeira ilegal no Rio Amazonas, no município de Santarém, no oeste do estado. Uma pessoa foi conduzida à delegacia.

Durante fiscalização em embarcações que navegavam pelo local, foi encontrada uma quantidade significativa de madeira Ipê, que possui elevado valor de mercado, e totalizava aproximadamente 20 metros cúbicos.

Na ação, uma pessoa foi conduzida para a delegacia de Polícia Federal em Santarém, por estar transportando o produto sem a devida documentação.

A Polícia Federal alerta que a exploração ilegal de madeira é um problema frequente no norte do Brasil, em especial na floresta amazônica, e pode causar desmatamento, perda de habitat e redução da biodiversidade na floresta amazônica, impactando negativamente o equilíbrio ecológico da região.