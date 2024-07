Operação da PRF e PM prende 28 pessoas e apreende 597 m³ de madeira ilegal no Pará

Somente em 14 dias, as polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 597 metros cúbicos de madeira ilegal e prenderam 28 pessoas por envolvimento em crimes ambientais no Pará, durante a operação “Protetor dos Biomas”. A ação, realizada entre os dias 18 de junho a 1º de julho, teve como foco a intensificação da fiscalização do transporte de produtos florestais nas rodovias federais e estaduais do estado, visando reprimir a prática de crimes ambientais na região. A divulgação do resultado do trabalho policial aconteceu nesta quarta-feira (3).

Durante a operação, as equipes envolvidas na operação identificaram 18 ocorrências ambientais relacionadas ao transporte ilegal de madeira. Além das quase 30 prisões e mais de 590 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidas, houve a detecção de 5.102 kg em excesso de peso.

VEJA TAMBÉM:

No total, 99 pessoas foram fiscalizadas e 102 veículos inspecionados, dos quais 25 foram recolhidos por irregularidades. Esses esforços reforçam o compromisso da PRF em combater os crimes ambientais, contribuindo significativamente para a preservação do meio ambiente e para a garantia de um futuro sustentável para as presentes e futuras gerações.

Segundo a polícia, a operação "Protetor dos Biomas" destaca a importância da atuação integrada entre diferentes forças de segurança no combate efetivo aos crimes que ameaçam os biomas do estado, reforçando o papel vital das agências de segurança pública na proteção do patrimônio natural brasileiro.