Polícia investiga desmatamento de área de preservação ambiental em Marapanim

A Polícia Civil investiga extração ilegal de madeira em área de preservação ambiental de uma fazenda em Marapanim, município do nordeste do Pará. Equipes do 2° Batalhão de Policiamento Rural da Polícia Militar (PM) foram acionadas na última quinta-feira (20/06) pelo proprietário da fazenda, localizada no ramal do Surubiju, zona rural de Marapanim (PA), após ele perceber que invasores poderiam estar dentro de área de preservação ambiental.

Os policiais militares encontraram um acampamento no meio da mata que servia como base para o desmatamento irregular. Os madeireiros ilegais conseguiram fugir antes da polícia chegar ao local de difícil acesso. No espaço havia uma barraca com lona branca e várias árvores cortadas, com as toras sendo transformadas em lâminas de madeira.

Polícia Militar apreende madeira ilegal em Marapanim Os madeireiros deixaram para trás as ferramentas para fugir após chegada da Polícia Militar. (Polícia Militar / Divulgação) Policial observa árvores derrubadas dentro de área de preservação ambiental. (Polícia Militar / Divulgação) Árvores eram transformadas em lâminas de madeira para serem vendidas depois. (Polícia Militar / Divulgação) Invasores derrubaram árvores para roubar madeira em área de preservação ambiental de fazenda em Marapanim. (Polícia Militar / Divulgação) Invasores fizeram acampamento dentro da mata para roubar madeira de área de preservação ambiental. (Polícia Militar / Divulgação)

A PM apreendeu ainda várias ferramentas utilizadas na extração ilegal das madeiras. O material apreendido foi apresentado na delegacia para subsidiar instauração de inquérito policial. As equipes ainda realizaram buscas na propriedade, onde encontraram madeiras cortadas, mas ninguém foi localizado.

A Polícia Civil informou que foram apresentadas duas armas brancas, uma lima de amolar motossera, uma corrente de motossera, chave de fenda, alicates e documentos. O material foi apreendido e será periciado. Um inquérito policial foi instaurado pela delegacia de Marapanim para investigar a denúncia.