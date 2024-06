madeireiro procurado pela pf há um ano é preso em altamira

Delcesar Pegoretti, madeireiro procurado pela Polícia Federal há um ano, foi preso no início da noite da última segunda-feira (10), no Pará. Entre as denúncias contra ele, estão as de crimes ambientais em Castelo de Sonhos, distrito vizinho a Cachoeira da Serra, local onde vivia em Altamira, no sudoeste do estado.

A captura do homem foi realizada pela Polícia Civil, a partir de um pedido feito pela PF. Segundo o Confirma Notícia, Delcesar é suspeito de comandar um esquema de desmatamento e garimpo ilegal em Castelo de Sonhos e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Ele já vinha sendo procurado pela Polícia Federal desde junho de 2023.

Assim que detido, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos. Na terça-feira (11), Delcesar passou por audiência de custódia. Na ocasião, a juíza de direito Soraya Muniz Calixto de Oliveira determinou a transferência do preso à Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba, no sudoeste do Pará. Incluindo o aviso ao TRF1 do cumprimento do mandado de prisão contra o homem e para que fosse providenciado o recambiamento de Pegoretti.